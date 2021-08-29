В Якутии, где бушуют лесные пожары, внезапно выпал снег (видео)
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Днем температура воздуха прогревается до 18 градусов по Цельсию
В российской столице республики Саха Якутске на фоне масштабных природных пожаров внезапно выпал снег.
Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает Telegram-канал "Baza".
В сети появилось видео, на котором видно, что хоть земля уже плотно покрыта снегом, он не прекращает падать.
Стоит отметить, что несмотря на погодный "сюрприз", температура воздуха в Якутске днем составляет до 18 градусов по Цельсию.
Напоминаем, что еще в конце июня 2021 года российский регион Якутию охватили масштабные лесные пожары. Тогда зафиксировали 314 природных загораний.
Кроме того, в июле Якутск накрыл плотный смог, из-за которого люди не могли выйти на улицу. Концентрация вредных частиц в воздухе была в 100 раз выше, чем нужно.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле в Южной Африканской Республике выпал снег — там зафиксировали рекордный температурный минимум.
Не обошли летние снега с морозами и Бразилию — там в конце июля осадки выпали минимум в 30 городах штата Риу-Гранди-де-Сул. В результате резкого изменения погоды пострадала часть сельхозземель и кофейные плантации.
Также мы писали, что 7 августа трассу "Одесса-Николаев" неожиданно засыпало снегом и градом, что испортило туристам отдых.
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