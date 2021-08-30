Ураган "Ида" в США оставил более миллиона человек без света: в Новом Орлеане не работает даже служба спасения

Проблемы возникают даже у службы спасения.

США в понедельник, 30 августа, накрыл ураган "Ида". Стихийное бедствие сопровождалось резкими порывами ветра скоростью до 240 километров в час, несущие сопутствующие разрушения. Наиболее пострадали от буйства природы штаты Миссисипи и Луизиана, где без света остались более миллиона пользователей.

Такая информация следует из данных сайта PowerOutage.US, который отслеживает перебои с электроснабжением в США.

Как заметно на карте, наибольшее число отключений от энергосети выпало на Луизиану, там свет отсутствует у 1,022 миллиона человек, что составляет почти половину от всех зарегистрированных в штате абонентов.

В Миссисипи ситуация попроще, там света нет у почти 113 тысяч человек из 1,2 миллиона абонентов.

Кроме того, в связи с экстренной ситуацией город Новый Орлеан с населением 390 тысяч человек оказался полностью обесточенным. Технические проблемы возникали даже в службы спасения 911.

Там порекомендовали в случае возникновения опасных ситуаций лично пройти в ближайшее отделение спасательной службы или обратиться к ближайшему офицеру полиции.

Как сообщалось ранее, накануне ураган "Грейс" обрушился на соседнюю Мексику из-за чего погибло по меньшей мере восемь человек.