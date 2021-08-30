Ураган "Іда" в США залишив понад мільйон людей без світла: в Новому Орлеані не працює навіть служба порятунку

Проблеми виникають навіть у служби порятунку.

США в понеділок, 30 серпня, накрив ураган "Іда". Стихійне лихо супроводжувалося різкими поривами вітру швидкістю до 240 кілометрів на годину, що несли супутні руйнування. Найбільш постраждали від буйства природи штати Міссісіпі і Луїзіана, де без світла залишилися понад мільйон користувачів.

Така інформація випливає з даних сайту PowerOutage.US, який відстежує перебої з електропостачанням в США.

Як помітно на карті, найбільше число відключень від енергомережі випало на Луїзіану, там світло відсутнє у 1,022 мільйона чоловік, що складає майже половину від усіх зареєстрованих в штаті абонентів.

У Міссісіпі ситуація простіша, там світла немає у майже 113 тисяч чоловік з 1,2 мільйона абонентів.

Крім того, в зв’язку з екстреною ситуацією місто Новий Орлеан з населенням 390 тисяч чоловік виявилося повністю знеструмленим. Технічні проблеми виникали навіть в служби порятунку 911.

Там порекомендували в разі виникнення небезпечних ситуацій особисто пройти до найближчого відділення рятувальної служби або звернутися до найближчого офіцера поліції.

Як повідомлялося раніше, напередодні ураган "Грейс" обрушився на сусідню Мексику через що загинуло щонайменше вісім осіб.