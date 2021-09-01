Укр

Водный апокалипсис: на Испанию обрушились ливни и наводнения (видео)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Наводнение в Испании Новость обновлена 01 сентября 2021, 20:50
Наводнение в Испании

Некоторые районы подтоплены, дома без электричества, дороги перекрыты, нарушено движение поездов. 

Мощные ливни обрушились на северо-восток Испании. В результате обильных осадков каталонские приморские города страдают от наводнения.

Об этом сообщает издание Еlpais.

Прошедшие ливни затопили город Альканар, где улицы превратились в реки, а потоки воды сметали все на своем пути. Здесь выпали осадки порядка 215 литров на квадратный метр.

Затопленными оказались и другие города Каталонии, в частности Таррагона и Кастельон. Сотни домов остались без электричества, железнодорожное сообщение между некоторыми муниципалитетами прервано.

В некоторых населенных пунктах объявили оранжевый уровень опасности.

В Мадриде ситуация не лучше — ночью прошли проливные дожди и умеренные наводнения, вызванные штормами. 

Согласно сообщениям метеорологов, в ближайшие сутки дожди не прекратятся. Жителей призывают не покидать свои дома и быть готовыми к наводнениям.

Напомним, как сообщал "Телеграф", на США обрушился ураган "Ида", который оставил без света миллион человек.

А в Якутии, где бушуют лесные пожары, внезапно выпал снег.

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