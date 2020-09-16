Біля берегів Лівії затонув човен з двома десятками мігрантів

Більше 20 нелегальних мігрантів потонули біля узбережжя Лівії, повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ).

"Співробітники МОМ повідомляють, що більше 20 мігрантів загинули минулої ночі в море біля берегів Лівії", - йдеться в повідомленні організації в Твіттер.

"Ця нова трагедія ще раз сигналізує про необхідність збільшення пошуково-рятувальних потужностей в Середземному морі", - додали в організації.

Після падіння режиму Каддафі в 2011 році Лівія страждає від відсутності безпеки і хаосу, які спонукають тисячі нелегальних мігрантів намагатися перетнути Середземне море до Європи.

За даними МОМ, в 2020 році сотні мігрантів загинули, а інші зникли безвісти на Центральному Середземноморському маршруті.

У 2019 року в цілому 9225 нелегальних мігрантів були врятовані і повернуті до Лівії, 270 мігрантів загинули і 992 пропали без вісті на маршруті Центрального Середземномор'я.