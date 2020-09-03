Отруєння Навального: Канада вимагає покарати винних

Міністр Кабміну Олег Немчінов опублікував дайджест новин і подій, пов'язаних з коронавірусом, в якому вказані правила захисту в гуртожитках. Про це повідомляють в Телеграм каналі міністра.

"Актуальна інформація в дайджесті найважливіших новин і подій, пов'язаних з коронавірусів в нашій країні", - написав Олег Немчінов.

Згідно з оприлюдненою ним інформацією, МОЗ радить захистити себе від COVID-19 в гуртожитках і бути відповідальним студентом: обробляти руки спиртовмісними антисептиками, перебувати поза кімнатою тільки в респіраторі або захисній масці, утримуватися від контакту з особами з симптомами респіраторних захворювань, самоізолюватись при появі симптомів респіраторних захворювань.

"Міністерство охорони здоров'я відзначає: проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього введено ряд епідеміологічних правил для жителів, відвідувачів і адміністрації приміщень. Всі знаходяться в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза кімнати і користуватися спиртовими антисептиками на вході. у свою чергу, адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи з протидії поширення COVID-19 ", - зазначено в дайджесті.

Також зазначається, що на вході в гуртожиток повинні бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19 і місце для обробки рук антисептиком. Крім того, відвідувачам щодня здійснюють температурний скринінг безконтактним методом, вони повинні регулярно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком кожні 3 години.

Зазначено, що власники або і адміністрація повинні забезпечити наявність п'ятиденного запасу засобів індивідуального захисту і їх використання працівниками гуртожитку, а також наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників в санвузлах. Також вони повинні забезпечити вологе прибирання і дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години, а також централізований збір ЗІЗ і контроль за їх використанням поза кімнат.

Крім того, власники та адміністрація гуртожитку повинні забезпечити медичне спостереження, доставку продуктів харчування, медикаментів, засобів гігієни та особистих речей осіб, які перебувають в гуртожитку на самоізоляції.

Відзначається, що власники та адміністрація гуртожитку повинні обмежити масові зібрання працівників та осіб, які проживають в гуртожитку, в закритих приміщеннях.

Раніше повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксований черговий антирекорд: 54 померлих від Covid-19 за добу. При цьому на ранок четверга виявлено 2 430 інфікованих коронавірусів за добу, 859 чоловік з числа раніше хворих видужали.

Також повідомлялося, що за минулі 24 години в Молдові виявлено 632 нових випадки зараження COVID-19, ще 12 осіб померли.

Як повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я Польщі скоротив термін обов'язкового карантину до 10 днів.