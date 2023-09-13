Морги переполнены, улицы завалены телами: число жертв непогоды в Ливии выросло в разы (видео)

За сутки число жертв возросло на несколько тысяч

В результате наводнения в Ливии погибло минимум 5300 человек. Тысячи человек числятся как пропавшие без вести.

Как сообщает CNN со ссылкой на ливийские СМИ, больше всего разрушений зафиксированы в городе Дерна, где смыло целые кварталы. Больницы там не могут функционировать, а в моргах уже нет мест.

Только в Дерне пропавшими без вести числятся до 6 тысяч человек.

Из-за проливных дождей в Ливии разрушены две дамбы. Это привело к тому, что вода пришла в ранее затопленные районы.

"Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000", — сказал местный министр здравоохранения Осман Абдель Джалиль.

Чиновник добавил, что ситуация остается катастрофической. По его словам, мертвые тела приходится оставлять за пределами моргов на тротуарах.

"Службы скорой помощи на месте не работают. Люди работают над тем, чтобы собрать гниющие тела", — поделился в комментарии CNN местный врач Анас Баргати.

Напомним, что 12 сентября местные власти писали о 2 тысячах погибших в результате масштабного наводнения. Причиной разрушения дамбы стал шторм "Даниэль", который 10 сентября зафиксировали над Средиземным морем.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате землетрясения в Марокко погибло свыше 2 тысяч человек.