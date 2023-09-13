На Украину надвигается непогода, где пройдут дожди: прогноз до конца недели
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Выходные, за исключением западных областей, будут сухими и солнечными
Вскоре осень покажет характер и Украину накроют дожди. 13 сентября по всей Украине еще будет без осадков, но дальше придет непогода.
Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Температура воздуха будет довольно высокой.
Итак, в среду, 13 сентября, по всей стране сухо, переменная облачность. Днем столбики термометров покажут от +19 (Луганская область) до +30 градусов (Закарпатье и Львовщина). Ночью прогнозируется 9-16 градусов тепла.
Уже в четверг, 14 сентября, в Украину зайдут дожди, они накроют большую часть страны: сухо будет только на востоке, а также в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Температура воздуха сохранится на высоком уровне — в дневное время +19 +30, ночью от 8 до 18 градусов со знаком "плюс".
В пятницу, 15 сентября, осадки прогнозируются в северных и восточных областях, а также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях и в Крыму. Днем столбики термометров покажут +19 +27 градусов, ночью ожидается 10-18 градусов тепла.
В субботу, 16 сентября, в Украине будет без осадков, чудесный день для прогулок и работ в саду. В дневное время синоптики прогнозируют +20 +28 комфортных градусов, ночью — от 8 до 18 градусов выше нуля.
В воскресенье, 17 сентября, погода продолжит баловать украинцев, только в трех западных областях пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут +21 +28 градусов, в ночное время прогнозируется 8-16 градусов тепла.
Как рассказал "Телеграфу" украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, метеорологическая осень в Украине еще не наступила. В ближайшие дни стоит ожидать температуры +21 … +26 градусов, однако уже с понедельника существенно похолодает, но до заморозков дело не дойдет.