Коли в Україні чекати на перші справжні морози: вчена дала чітку відповідь

Залишилось чекати не так вже й довго

Осінь не перестає дивувати українців коливаннями погоди, — то першим снігом, то штормами, то зливами, то майже літньою спекою. Однак невдовзі вже розпочнуться морози.

Їх можна буде чекати вже у грудні. Про це "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова.

Як відомо, перші невеликі мінуси та заморозки на поверхні ґрунту вже були, проте вони не тривали довго. Хоча грудень останніми роками більше схожий на продовження осені в Україні і не відрізняється серйозними морозами, саме цього місяця у 2023 році очікується перше суттєве похолодання.

"Перші морози та стабільний перехід через 0 градусів очікуються приблизно напередодні 10 грудня . У цей період очікується хвиля похолодання", — наголосила Мартазінова.

Більше про те, якою буде зима цього року в Україні, читайте у статті за посиланням: в України з’явиться новий "союзник" з Європи: кліматологи дали прогноз на майбутню зиму.

Як повідомляв "Телеграф", раніше вчені також розповідали, що зараз метеорологічна зима в Україні триває вже не три місяці.