Київ страждає від божевільного шторму: яких сюрпризів чекати від погоди далі

Вітер у Києві валить дерева та автомобілі

Ранок суботи, 28 жовтня, вийшов зовсім не важким для мешканців Києва, — столицю накрив сильний шторм, внаслідок якого вирвало багато дерев та пошкодило автомобілі.

Як довго він триватиме? І чого чекати від погоди у Києві далі? На ці питання "Телеграф" пошукав відповіді у прогнозах синоптиків "Укргідрометцентру".

На 28 жовтня штормове попередження оголошено для всієї території України, проте Києву та Київській області дісталося найбільше — там пориви вітру в окремих районах можуть сягати 28 метрів за секунду. Проте мешканцям столиці не варто засмучуватися, оскільки це тимчасове явище, і вже в неділю, 29 жовтня, погода заспокоїться, очікується мінлива хмарність та температура 14-16 градусів.

У понеділок-вівторок, 30-31 жовтня, також буде сухо, причому ще й потеплішає до 18-20 градусів. Це, ймовірно, будуть останні теплі дні в Києві цього року, оскільки далі місто накриє похолодання.

Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня — буде дуже тепло

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода очікується цієї зими в Україні на думку вчених.