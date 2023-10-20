На Україну насувається "бабине літо": де і коли буде +29

З вихідних Україну накриє хвиля потепління

Початок і середина жовтня принесли в Україну відчутне похолодання, особливо вночі. Втім, за прогнозами синоптиків, третя декада жовтня несподівано принесе в країну значне потепління – те саме "бабине літо", на яке вже й не чекали.

Якої ж погоди чекати в Україні на вихідних і впродовж наступного тижня? Про це "Телеграф" дізнавався у синоптиків Укргідрометцентру.

В суботу, 21 жовтня, в Україні пройдуть опади.

"21 жовтня вночі та вранці у північній частині України, а також Полтавській, Харківській і Луганській областях очікуються дощі", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Та попри "мокру" погоду в деяких регіонах, в суботу очікується підвищення температури повітря.

Так, на заході та сході вночі синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, а вдень від +20 до +25. В центрі та на півдні ще тепліше: 14-16 градусів вище нуля стовпчики термометрів покажуть в нічну пору доби, а вдень повітря прогріється в діапазоні від +25 до +27 градусів (в Одеській області до +29).

Прохолодно буде лише на півночі: від 9 до 12 градусів тепла як вдень, так і вночі.

У неділю, 22 жовтня, короткочасні дощі очікуються по всій території України, однак тепло залишиться.

"Вночі по всій території України температура становитиме 8-13 градусів тепла, але на заході та півдні тепліше: 14-18 градусів вище нуля. А в денні години доби очікується температура повітря +17-22 °С", — додала Діана Кривобок.

В понеділок, 23 жовтня, погодні умови погіршаться.

"23 жовтня у західних і північно-східних областях вдень місцями очікується невеликий дощ. В Карпатах і на Закарпатті пориви вітру – 15-20 метрів за секунду. На іншій території України без істотних опадів і північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду", — зазначає синоптик.

На півдні в цей день вночі слід очікувати від 12 до 15 градусів тепла, а вдень +21 до +24 градусів.

На сході та в центрі трохи прохолодніше, але все ще комфортно: 10-13 градусів тепла вночі і близько 20 градусів з позначкою "плюс" буде в денні години.

На півночі та заході України в понеділок вночі +10 °С, а вдень від 14 до 17 градусів тепла.

У вівторок, 24 жовтня, опадів трохи поменшає.

"24 жовтня вночі на Лівобережжі, а вдень у північно-східній частині України можливі дощі. На решті території без опадів. Температура повітря вночі 3-9 градусів тепла, на півдні тепліше: до +13 °С. Вдень слід очікувати 8-14 градусів тепла, а на півдні до +19 градусів", — запевняє Кривобок.

На екваторі робочого тижня, у середу, 25 жовтня, майже вся територія України знову опиниться під владою дощів. Парасольки будуть зайвим аксесуаром лише для мешканців Одеської та Луганської областей, а також Криму.

Температурна картина в цей день виглядатиме наступним чином: на півдні вночі від 5 до 7 градусів тепла, а вдень 10-12 градусів з позначкою "плюс".

На сході та заході в нічну пору доби синоптики прогнозують 6-10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +14 °С.

В центрі та на півдні вночі близько 10 тепла, а вдень комфортні 16-19 градусів вище нуля.