Краще залишитись вдома: якою буде погода у Києві найближчими днями

Прохолода може скоро закінчитись

Наступні кілька днів у столиці нашої країни переважатиме хмарність, яка принесе з собою опади, що триватимуть понад добу. За словами синоптиків, у вихідні температура повітря вдень прогріється до +18 градусів.

Як мовиться у синоптичному ресурсі Meteofor, максимальна швидкість вітру не сягатиме вище 6 м/с. Помірний вітер дутиме лише у четвер вдень.

Ближче до вихідних, 19 жовтня, буде єдиний день, коли сонце тимчасово визиратиме з-за хмар. Дощу протягом доби не очікується. Температура повітря вдень прогріється до 11 градусів тепла. Вночі охолоне до +4 °C. Протягом дня дутиме слабкий-помірний вітер, до 4-6 м/с.

У п'ятницю, 20 жовтня, з самої ночі й до вечора триматимуться опади. Протягом дня вони мінятимуть свою інтенсивність. Удень температура сягатиме 13 градусів тепла. Вночі опускатиметься до +8 °C. Протягом дня дутиме слабкий вітер, до 4 м/с.

У перший день вихідних, 21 жовтня, дощі ще йтимуть вночі, але на ранок завершаться. До самого вечора буде суцільна хмарна погода. Вдень температура повітря прогріється до 18 теплих градусів, а вночі охолоне до +12 °C. Максимальна швидкість вітру очікується вдень — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні одночасно у двох областях будуть абсолютно різні погодні умови.