Зустрінуться літо та зима: синоптики попередили про погодний сюрприз для українців

Відчутна різниця температур може бути навіть у сусідніх областях

Жовтень вже дивував українців різкими змінами погоди, проте на цьому кліматичні сюрпризи не закінчаться цього місяця.

Найближчим часом очікуються такі погодні умови, що в половині областей України буде тепла, майже літня погода, а в інших дуже холодна, мало не зимова. Про це говорять прогнози "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У середу та четвер, 18-19 жовтня, погода буде приблизно однаковою на всій території України лише з невеликим розкидом температур.

У п’ятницю, 20 жовтня, більшість областей накриє фронт дощів, а у північних регіонах ще й впаде температура до в середньому 4-6 градусів тепла вдень та вночі, у зв’язку з чим там очікується ще й мокрий сніг. У центральних та південних областях буде навпаки дуже тепло, в середньому 10 градусів вночі та до 21 градуса тепла вдень.

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У суботу, 21 жовтня, хвиля похолодання та мокрого снігу накриє ще й західні та частково центральні області. У південних областях все ще буде тепло і без істотних опадів. У неділю, 22 жовтня, температура повітря на всій території країни підніметься на кілька градусів, проте загальні тенденції залишаться такими самими.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати магнітних бур найближчим часом.