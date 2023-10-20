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Тимчасово забудете про парасольки: чим здивує погода киян на вихідних

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Осінь
Осінь. Фото Pixabay

Природа змінила свої плани

Хоча синоптики не тішили містян своїм прогнозом погоди у столиці найближчими днями, однак після дощу у вихідні передбачається сонце і тепло.

Як мовиться у синоптичному ресурсі Meteofor, вдень показники термометрів сягатимуть до 20 градусів тепла. Максимальна денна температура очікується у неділю.

П'ятниця, 20 жовтня, принесла у місто суцільно хмарну погоду з дощем. Він почався вночі й триматиметься до обіду, однак ввечері поновиться. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла. Вночі охолоне до +7 °C. Протягом дня дутиме слабкий вітер, до 4 м/с.

У перший день вихідних, 21 жовтня, буде покращуватись погода, однак вночі ще задощить. Вдень на небі не буде хмар й температура сягатиме 16 градусів тепла. Вночі охолоне до +13 °C. Протягом дня дутиме слабкий-помірний вітер, до 4-6 м/с.

Майже сама така ситуація з погодою прогнозується і наступного дня, 22 жовтня. Протягом доби на небі плаватимуть хмари, але дощу не очікується. Вдень буде світити сонечко, тому температура повітря прогріється до 20 теплих градусів. Вночі охолоне до +10 °C

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні одночасно у двох областях будуть абсолютно різні погодні умови.

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#Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві