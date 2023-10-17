Синоптики прогнозують мокрий сніг в Україні: де і коли він випаде

Варто приготуватися мешканцям одразу шести областей

Жовтень не втомлюється вражати українців погодними гойдалками — тільки-но на вихідних було тепло до +25 градусів, як всю країну вже накрили дощі та похолодання.

А незабаром відразу в кількох областях ще й випаде мокрий сніг. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

17-19 жовтня очікується досить суха, хоч і хмарна погода, проте вже з п’ятниці, 20 жовтня очікується різка зміна погодних умов та нова хвиля дощів. При цьому в деяких областях буде досить холодно, щоб разом із дощем був сніг. Зокрема, мокрий сніг обіцяють 20 жовтня у Волинській та Рівненській областях.

Прогноз погоди в Україні 20.10.2023

У суботу, 21 жовтня, мокрий сніг уже може чекати Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. При цьому середня температура повітря в цих областях очікується на рівні 3 градуси, і вночі в деяких із них похолодає до нуля градусів і можливі невеликі заморозки на поверхні ґрунту.

Прогноз погоди в Україні 21.10.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати українцям магнітних бур найближчим часом.