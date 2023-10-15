Сусідку Ізраїля накрила потужна піщана буря: у мережі показали апокаліптичні відео

Подібні явища для регіону не рідкість.

Поки увага всього світу прикута до того, що відбувається в Ізраїлі, сусідню Йорданію накрила потужна піщана буря, через яку сильно погіршилася видимість.

Кадрами бурхливої стихії поділилися місцеві жителі у соцмережі X (колишній Twitter). При цьому зазначається, що найбільш помітною була буря на сході країни, де буря накрила місто Азрак.

Місцеві ЗМІ інформують, що управління громадської безпеки попередило про небезпеку в цьому районі та закликало дотримуватись правил безпеки при переміщенні як пішки, так і на автомобілях.

Інформації про постраждалих та наслідки поки не надходило.

Варто зазначити, що подібні погодні явища на Близькому Сході є рідкістю, а іноді подібні бурі можуть накривати цілі регіони на дні та тижні.

При цьому бурі часто призводять до численних проблем зі здоров’ям і навіть до загибелі людей. Наприклад, у 2015 році через бурю у цьому регіоні вісім людей загинули, а постраждали понад 2000 осіб, які звернулися до лікарів з приводу проблем з диханням.

Як повідомлялося раніше, проблеми з погодою призвели до того, що Ізраїль відклав початок наземної операції у секторі Газа.