Соседку Израиля накрыла мощная песчаная буря: в сети показали апокалиптические видео
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Подобные явления для региона не редкость
Пока внимание всего мира приковано к происходящему в Израиле, соседнюю Иорданию накрыла мощнейшая песчаная буря, из-за которой сильно ухудшилась видимость.
Кадрами бушующей стихии поделились местные жители в соцсети X (бывший Twitter). При этом отмечается, что наиболее заметной буря была на востоке страны, где буря накрыла город Азрак.
Местные СМИ информируют, что управление общественной безопасности предупредило об опасности в этом районе и призвало соблюдать правила безопасности при перемещении как пешком, так и на автомобилях.
Информации о пострадавших и последствиях пока не поступало.
Стоит отметить, что подобные погодные явления на Ближнем Востоке не являются редкостью, а иногда подобные бури могут накрывать целые регионы на дни и недели.
При этом бури нередко приводят к многочисленным проблемам со здоровьем и даже к гибели людей. Например, в 2015 году из-за бури в этом регионе восемь человек погибли, а пострадали более 2000 человек, которые обратились к врачам по поводу проблем с дыханием.
Как сообщалось ранее, проблемы с погодой привели к тому, что Израиль отложил начало наземной операции в Секторе Газа.