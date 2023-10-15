Соседку Израиля накрыла мощная песчаная буря: в сети показали апокалиптические видео

Подобные явления для региона не редкость

Пока внимание всего мира приковано к происходящему в Израиле, соседнюю Иорданию накрыла мощнейшая песчаная буря, из-за которой сильно ухудшилась видимость.

Кадрами бушующей стихии поделились местные жители в соцсети X (бывший Twitter). При этом отмечается, что наиболее заметной буря была на востоке страны, где буря накрыла город Азрак.

Местные СМИ информируют, что управление общественной безопасности предупредило об опасности в этом районе и призвало соблюдать правила безопасности при перемещении как пешком, так и на автомобилях.

Информации о пострадавших и последствиях пока не поступало.

Стоит отметить, что подобные погодные явления на Ближнем Востоке не являются редкостью, а иногда подобные бури могут накрывать целые регионы на дни и недели.

При этом бури нередко приводят к многочисленным проблемам со здоровьем и даже к гибели людей. Например, в 2015 году из-за бури в этом регионе восемь человек погибли, а пострадали более 2000 человек, которые обратились к врачам по поводу проблем с дыханием.

Как сообщалось ранее, проблемы с погодой привели к тому, что Израиль отложил начало наземной операции в Секторе Газа.