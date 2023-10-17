Синоптики прогнозируют мокрый снег в Украине: где и когда он выпадет

Стоит приготовиться жителям сразу шести областей

Октябрь не устает поражать украинцев погодными качелями, — только-только на выходных было тепло до +25 градусов, как всю страну уже накрыли дожди и похолодание.

А вскоре сразу в нескольких областях к тому же еще и выпадет мокрый снег. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

17-19 октября ожидается довольно сухая, хоть и облачная погода, однако уже с пятницы, 20 октября, ожидается резкая смена погодных условий и новая волна дождей. При этом в некоторых областях будет достаточно холодно, чтобы вместе с дождем был и снег. В частности, мокрый снег обещают 20 октября в Волынской и Ровенской областях.

Прогноз погоды в Украине 20.10.2023

В субботу, 21 октября, мокрый снег уже может ждать Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. При этом средняя температура воздуха в этих областях ожидается на уровне в 3 градуса, и ночью в некоторых из них похолодает до нуля градусов и возможны небольшие заморозки на поверхности грунта.

Прогноз погоды в Украине 21.10.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать украинцам магнитных бурь в ближайшее время.