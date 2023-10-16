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Метеозалежним приготуватись: коли землянам чекати на магнітні бурі

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Космос
Космос. Фото Наш Київ

З'явився оновлений прогноз від вчених

Під кінець минулого тижня астросиноптики попереджали про погіршення погоди в космосі. Негода триватиме 3 три поспіль.

Як повідомляє сайт Meteoagent, хоча 16 жовтня на Землі тримається геомагнітне збурення 4 балів, однак вже наступного дня очікується потужне явище.

Згідно з графіком геомагнітних бур у цьому місяці, лише 17 жовтня на нашій планеті прогнозується 5-бальний геомагнітний шторм. А от 18 жовтня поновиться невелике коливання 4 балів силою.

Що таке магнітні бурі і які вони бувають

Магнітна або сонячна буря – це процес, при якому сплески сонячної енергії розсіюються у всі сторони. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси. Енергія при цьому розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Геомагнітні шторми мають види: К-індекс 5 та вище – потужні бурі червоного рівня, від К-індексу 4 до К-індексу 3 – бурі середньої потужності, нижче К-індексу 3 – слабкі бурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після потепління в Україну може набігти мокрий сніг і станеться погіршення погоди.

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#Магнітні бурі #Графік