Метеозависимым приготовиться: когда землянам ждать магнитные бури

Появился обновленный прогноз от ученых

К концу минувшей недели астросиноптики предупреждали об ухудшении погоды в космосе. Непогода продлится 3 три подряд.

Как сообщает сайт Meteoagent, хотя 16 октября на Земле держится геомагнитное возмущение 4 балла, однако уже на следующий день ожидается мощное явление.

Согласно графику геомагнитных бурь в этом месяце, только 17 октября на нашей планете прогнозируется 5-балльный геомагнитный шторм. А вот 18 октября возобновится небольшое колебание 4 балла силой.

Что такое магнитные бури и какие они бывают

Магнитная или солнечная буря – это процесс, при котором всплески солнечной энергии рассеиваются по сторонам. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы. Энергия при этом рассеивается по всем направлениям, включая Землю.

Геомагнитные штормы имеют виды: К-индекс 5 и выше – мощные бури красного уровня, от К-индекса 4 до К-индекса 3 – бурые средней мощности, ниже К-индекса 3 – слабые бури.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что после потепления в Украину может набежать мокрый снег и произойдет ухудшение погоды.