Все изменилось: к Земле снова несется мощная магнитная буря, ученые назвали дату "удара"

Метеозависимым нужно быть готовыми

Космическая погода, как и земная, довольно переменчивая. Еще на днях ученые не прогнозировали никаких существенных волнений геомагнитного поля, а уже сейчас ситуация кардинально изменилась.

Так, по данным Meteoagent, прямо сейчас на нашу планету надвигается мощная магнитная буря. Её К-индекс (градация мощности) равняется 5 баллам — мощный геомагнитный шторм.

Метеорологи говорят, что люди смогут её почувствовать уже 17 октября. До этого (16 октября) будет "прелюдия" в виде шторма средней мощности — 4 балла.

Что из себя представляют магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые продолжаются от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Ранее мы писали о том, как погода удивит киевлян в ближайшие несколько дней.