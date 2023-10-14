Вслед за потеплением в Украину придет похолодание и мокрый снег: синоптик рассказал, когда это будет

Погода в ближайшее время будет стремительно портиться

Середина октября в 2023 году радует украинцев потеплением до 25 градусов Цельсия, однако оно не продлится долго, и после него страну накроет новое похолодание.

Оно начнется уже с 16 октября. Об этом в прогнозе для "Телеграфа" рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, в понедельник-вторник, 16-17 октября, температура воздуха резко упадет сразу на 6-8 градусов. Это начнется в северных и западных областях, но позже волна похолодания накроет всю Украину.

Вместе с холодом начнутся осадки: на большей части территорий Украины это будут дожди, в то время как в Карпатах стоит ожидать снежной крупы, смеси дождя и мокрого снега.

В середине недели, 18-21 числа, со стороны Балкан поступят влажные воздушные массы и будут развиваться южные синоптические процессы, ввиду чего дожди с мокрым снегом могут выпасть в западных и северо-западных областях, а в остальных регионах будут дожди.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких областях скоро могут быть зафиксированы новые заморозки, — там похолодает больше всего, судя по прогнозам синоптиков.