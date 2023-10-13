Наиболее теплые дни: синоптик рассказал, когда Украину ждет потепление до +25 градусов

Скорее всего, это последние теплые дни в году, успейте ими насладиться

Октябрь в 2023 году решил удивлять украинцев, — сначала начался с сильного похолодания, а теперь несет серьезное потепление.

Местами столбики термометров поднимутся до отметки в рекордных 25 градусов Цельсия. Об этом в прогнозе для "Телеграфа" рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, это потепление выпадет на выходные, 14-15 октября, — в эти дни в Украине ожидаются довольно комфортные после первых заморозков 8-13 градусов тепла, в то время как днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В южных областях Украины может потеплеть даже до рекордных 24-25 градусов Цельсия.

"Ветер будет преобладать юго-западной четверти, 5-10 м/с", — резюмирует Кибальчич.

Заметим, что украинцам лучше успеть насладиться хорошей погодой на этих выходных, поскольку погодные сюрпризы на этом потеплении не закончатся, — вслед за ним на Украину уже надвигается серьезное похолодание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли украинцам в октябре еще и магнитных бурь.