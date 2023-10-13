Украинцев пугают "трехдневной магнитной бурей": чего ждать на самом деле

На самом деле метеочувствительным людям пока можно расслабиться

Многие украинские каналы сообщили, что с 13 по 15 октября Землю, а вместе с ней само собой и украинцев, накроет магнитная буря. Однако на самом деле обстановка ожидается несколько другая.

О буре силой в 5 баллов сообщали каналы с сотнями тысяч, а то и с миллионом подписчиков. В качестве источника некоторые из них указали Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Вот скриншоты нескольких упомянутых сообщений о "трехдневной магнитной буре" с 13 по 15 октября:

Однако, если зайти на сайт Центра прогнозирования космической погоды NOAA и взглянуть на настоящий прогноз геомагнитной активности на ближайшее время, то четко видно, что 13-14 октября ожидаются колебания силой до 4 баллов (что вообще еще не считается магнитной буре), а 15 числа они ослабятся до 3 баллов.

Календарь магнитных бурь на ближайшее время

Допустим, что такая ошибка могла случиться в связи с тем, что прогнозы космической погоды могут меняться со временем, и чем дальше прогноз, тем вероятнее, что он может измениться. Возможно, магнитную бурю на эти числа прогнозировали ранее, однако по факту ее в эти дни не будет.

Ранее "Телеграф" рассказывал последние данные, ожидается ли в октябре магнитная буря.