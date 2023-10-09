Температура опустится до нуля и ниже: в трех областях Украины похолодает сильнее всего

Местами уже может быть полноценный морозец

В октябре 2023 года в Украине осень очень резко дала о себе знать после теплого сентября, и по всей стране уже началось серьезное похолодание.

Сразу в трех областях Украины температура воздуха может опуститься до нуля градусов Цельсия, и даже ниже. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Синоптики предупреждают о возможных заморозках на поверхности земли в ночное время по всей территории Украины как 9, так и 10 октября. Но сразу в трех областях будет рекордно низкая температура.

Речь идет о Черкасской, Луганской и Донецкой областях.

В Умани Черкасской области, как прогнозируют эксперты, в ночь на 10 октября температура на поверхности земли может упасть до рекордно низких -1 градуса Цельсия. На Луганщине ожидается похолодание до 0 градусов, в то время как на Донетчине ожидается до 1 градуса тепла. Во всех остальных регионах прогнозируют в среднем 3-5 градусов тепла.

Погода в Украине 10.10.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать магнитных бурь в ближайшее время.