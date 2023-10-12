От бабьего лета к мокрому снегу: синоптик предупредил о погодных качелях в Украине

Кибальчич сообщил, что понижение температуры будет сопровождаться ветром и осадками, а в одной из областей даже выпадет мокрый снег

После волны потепления в Украину снова вернется холодная погода. Уже на следующей неделе столбики термометра поползут вниз, а ряду регионов следует готовиться к осадкам.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича для "Телеграфа". Эксперт назвал дату, когда в Украине похолодает на 6-8 градусов.

Так, после периода холодной и ветреной погоды, в ближайшие дни ожидается потепление. Как поясняет метеоролог, это связано с поступлением воздушных масс средиземноморского происхождения из Центральной и Южной Европы.

"Начиная с западных и южных областей Украины, с 12 октября наступает бабье лето. Однако продлится оно не долго. Уже с 16-17 октября новая серия атлантических циклонов испортит погоду на большей части нашей страны и приведёт к очередному периоду похолодания, которое будет сопровождаться ветром, облачным небом и осадками различной интенсивности", — прогнозирует Кибальчич.

Согласно прогнозу, 12 октября в Украине ожидается тёплая и преимущественно солнечная погода. Днём в северных областях и в Полесье пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днём местами порывы, 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью в восточной половине -2…+3 °С, в остальных регионах от +4 до +10 °С.

В пятницу, 13 октября, в большинстве областей, кроме южной половины, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер преимущественно западной четверти, 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью повысится до +7…+12 °С, а днём будет колебаться в пределах +14…+19 °С, в южных областях местами до +20…+22 °С.

Погода в Украине 13 октября. Карта УкрГМЦ

Синоптик отмечает, что в выходные дни — 14-15 октября — ожидаются наиболее тёплые дни с ночными температурами +8…+13 °С и максимальными показателями днём +18…+23 °С. Тогда как 14 октября в западных областях, 15 октября в южной части Украины местами столбики поднимутся до +24…+25 °С. Ветер будет преобладать юго-западной четверти, 5-10 м/с.

Когда в Украине похолодает

С новой недели, 16-17 октября, произойдёт понижение температуры воздуха на 6-8 °С, начиная с западных и северных областей. Метеоролог поясняет, что это связано с развитием циклонической деятельности на севере Европы и активизацией атмосферных фронтов. Похолодание будет сопровождаться выпадением дождей, в Карпатах — смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом, снежной крупы. Кроме того, ветер повернёт на северо-западный и усилится до 9-14 м/с.

Погода в Украине 16 октября. Карта УкрГМЦ

Тогда как 18-21 октября ожидается развитие южных синоптических процессов и поступление влажных воздух масс из районов Балканского полуострова. В связи с этим, добавляет Кибальчич, в большинстве областей Украины пройдут дожди, в западных и северо-западных областях возможно с мокрым снегом.

"Также ожидается значительный контраст температур – от практически летних показателей в южных и центральных областях до околонулевых значений на крайнем западе и в районе Полесья", — подытожил синоптик.

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