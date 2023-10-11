Потепление или холод и заморозки? Какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз на 11,12 и 13 октября

В Украине в ближайшие дни будет продолжать держаться холодная погода, местами с дождем. При этом уже на этой неделе ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до 0 градусов.

Такой прогноз на 11, 12 и 13 октября озвучили синоптики Укргидрометцентра. По их словам, в четверг будет потепление, однако к ночи температура с 22 градусов упадет до 0-5.

Так, в среду, 11 октября, по всей территории Украины будет преобладать сухая и холодная погода. Ночью кроме Закарпатья и побережья морей ожидаются заморозки в воздухе 0-5 градусов. Днем столбики термометров повысятся до 9-14 градусов, а в западных и Одесской областях — до +17.

В четверг, 12 октября, в северных и западных областях ожидается дождливая погода. При этом температура воздуха днем будет по стране в среднем 20-23 градусов. На востоке Украины будет холоднее. Температура будет максимально подниматься до +17-18 градусов. Местами порывы ветра 15-20 м/с.

В пятницу, 13 октября, в Украине ожидается небольшой дождь практически по всей территории страны. Максимально температура поднимется до +21 градуса в некоторых частях Украины. В среднем ожидается 17-18 градусов. Без заморозков ночью.

Напомним, ранее украинский синоптик Игорь Кибальчич озвучил "Телеграфу" прогноз погоды на октябрь 2023. По его словам, во втором месяце осени будет крайне мало осадков.