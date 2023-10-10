После заморозков в Украину идет потепление: в трех областях будет почти "лето"

Украине предстоят первые ночные "минусы"

В Украину после долгого периода теплой и сухой погоды пришли осенние холода. Ночные заморозки охватят всю страну, однако они не продержатся долго.

Прогноз погоды на ближайшие дни дал Украинский гидрометцентр. Хотя впереди — ночные заморозки, скоро в страну придет потепление и больше всего повезет жителям трех областей.

Во вторник, 10 октября, на преимущественной части страны будет сухо, небольшие дожди вероятны только в северных, Харьковской и Луганской областях, а также в Крыму. Днем столбики термометров покажут +7 +15 градусов тепла, ночью прогнозируется от -1 до +12 градусов.

Карта погоды на 10 октября

Среда, 11 октября, станет самым холодным днем ближайшего времени — ночью температура воздуха местами опустится до -3, в дневные часы прогнозируется всего 7-17 градусов с отметкой "плюс". Без осадков, переменная облачность.

Карта погоды на 11 октября

В четверг, 12 октября, ночные заморозки прекратятся и даже ночью температура воздуха по всей стране не будет опускаться ниже +1 градуса. Днем ощутимо потеплеет — столбики термометров покажут +13 +22 градуса. В нескольких областях вероятны дожди.

Карта погоды на 12 октября

В пятницу, 13 октября, ночью синоптики прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла, днем будет +13 +21 градус. Дожди ожидаются на западе, юге и востоке.

Карта погоды на 14 октября

Суббота, 14 октября, по всей Украине пройдет без осадков. Ночью столбики термометров покажут +4 +11 градусов, в дневное время синоптики прогнозируют от 14 до 23 градусов со знаком "плюс". Теплее всего будет в Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях.

Карта погоды на 14 октября

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова объяснила "Телеграфу", почему в последнее время погода в Украине очень неоднородна, — пока в одной области жара и сухость, в другой холодно и штормит. Есть одно простое объяснение.