Від бабиного літа до мокрого снігу: синоптик попередив про погодні гойдалки в Україні

Кібальчич повідомив, що зниження температури супроводжуватиметься вітром та опадами, а в одній із областей навіть випаде мокрий сніг

Після хвилі потепління до України знову повернеться холодна погода. Вже наступного тижня стовпчики термометра поповзуть униз, а низці регіонів слід готуватися до опадів.

Про це свідчить прогноз синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича для "Телеграфу". Експерт назвав дату, коли в Україні похолодає на 6-8 градусів.

Так, після періоду холодної та вітряної погоди, найближчими днями очікується потепління. Як пояснює метеоролог, це пов’язано із надходженням повітряних мас середземноморського походження із Центральної та Південної Європи.

"Починаючи із західних та південних областей України, з 12 жовтня настає бабине літо. Проте триватиме воно не довго. Вже з 16-17 жовтня нова серія атлантичних циклонів зіпсує погоду на більшій частині нашої країни та призведе до чергового періоду похолодання, яке супроводжуватиметься вітром, хмарним небом й опадами різної інтенсивності", — прогнозує Кібальчич.

Згідно з прогнозом, 12 жовтня в Україні очікується тепла та переважно сонячна погода. Вдень у північних областях і на Поліссі пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі у східній половині -2…+3 °С, у решті регіонів від +4 до +10 °С.

У п’ятницю, 13 жовтня, у більшості областей, крім південної половини, прогнозується невеликий, подекуди помірний дощ. Вітер переважно західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі підвищиться до +7…+12 °С, а вдень коливатиметься в межах +14…+19 °С, у південних областях місцями до +20…+22 °С.

Погода в Україні 13 жовтня. Карта УкрГМЦ

Синоптик зазначає, що у вихідні дні — 14-15 жовтня — очікуються найтепліші дні з нічними температурами +8…+13 °С та максимальними показниками вдень +18…+23 °С. Тоді як 14 жовтня у західних областях, 15 жовтня у південній частині України місцями стовпчики піднімуться до +24…+25 °С. Вітер переважатиме південно-західної чверті, 5-10 м/с.

Коли в Україні похолодає

З нового тижня, 16-17 жовтня, відбудеться зниження температури повітря на 6-8 °С, починаючи із західних і північних областей. Метеоролог пояснює, що це пов’язано з розвитком циклонічної діяльності на півночі Європи й активізацією атмосферних фронтів. Похолодання супроводжуватиметься випаданням дощів, у Карпатах – змішані опади у вигляді дощу з мокрим снігом, снігової крупи. Крім того, вітер поверне на північно-західний та посилиться до 9-14 м/с.

Погода в Україні 16 жовтня. Карта УкрГМЦ

Тоді як 18-21 жовтня очікується розвиток південних синоптичних процесів і надходження вологих повітряних мас із районів Балканського півострова. У зв’язку з цим, додає Кібальчич, у більшості областей України пройдуть дощі, у західних та північно-західних областях можливо з мокрим снігом.

"Також очікується значний контраст температур — від практично літніх показників у південних і центральних областях до навколонульових значень на крайньому заході та в районі Полісся", - підсумував синоптик.

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