Потепління чи холод та заморозки? Якої погоди чекати українцям у найближчі дні

Синоптики озвучили прогноз на 11,12 та 13 жовтня

В Україні найближчими днями продовжуватиметься холодна погода, місцями з дощем. При цьому вже цього тижня очікуються заморозки. Температура повітря впаде до 0 градусів.

Такий прогноз на 11, 12 та 13 жовтня озвучили синоптики Укргідрометцентру. За їхніми словами, у четвер буде потепління, проте на ніч температура з 22 градусів впаде до 0-5.

Так, у середу, 11 жовтня, по всій території України переважатиме суха та холодна погода. Вночі крім Закарпаття та узбережжя морів очікуються заморозки у повітрі 0-5 градусів. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до 9-14 градусів, а у західних та Одеській областях – до +17.

У четвер, 12 жовтня, у північних та західних областях очікується дощова погода. При цьому температура повітря вдень буде країною в середньому 20-23 градусів. На сході України буде холодніше. Температура максимально підійматиметься до +17-18 градусів. Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

У п’ятницю, 13 жовтня, в Україні очікується невеликий дощ практично на всій території країни. Максимально температура підніметься до +21 градусів у деяких частинах України. У середньому очікується 17-18 градусів. Без заморозків уночі.

Нагадаємо, раніше український синоптик Ігор Кібальчич озвучив "Телеграфу" прогноз погоди на жовтень 2023 року. За його словами, у другому місяці осені буде дуже мало опадів.