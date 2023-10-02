Перехід на зимовий час 2023: коли та у який бік потрібно крутити стрілки

В Україні годинник переводять двічі на рік

Україна традиційно щоосені переходить на зимовий час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

Перехід на зимовий час проводиться щороку в останню неділю жовтня. У 2023 році це відбудеться 29 жовтня о 04:00 за київським часом.

Переведення годинника відбувається згідно з ухвалою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Відповідним документом було закріплено необхідність переведення годинника двічі на рік.

Слід зазначити, що у 2021 році народні депутати намагалися скасувати перехід на сезонний час. Але Верховна Рада не підтримала відповідний законопроект. Тому перехід на зимовий та літній час в Україні, як і раніше, актуальний. Якщо навесні українці переводять годинник на годину вперед, щоб перейти на літній час, то восени все відбувається навпаки.

Вперше переводити годинники на зимовий час було запропоновано 1784 року. Таке рішення було ухвалене послом США у Франції Бенджаміном Франкліном з метою економії свічок. Перехід же на літній час приписують уроженцю Англії Вільяму Віллетту.

Перехід на зимовий та літній час відбувається двічі на рік у 70 країнах світу. А в Україні переводять годинники з 1981 року. Слід зазначити, що вже багато років поспіль у Європі пропонують скасувати переведення.

Як переводити годинник правильно

Перевести годинник на зимовий час необхідно на всіх гаджетах: комп’ютерах, телефонах, електронному годиннику і так далі. Як правило, смартфони та інші гаджети самостійно переводять час на годину назад без втручання людини. Якщо ж у будинку є механічний годинник (наручний або настінний), то його потрібно переводити вручну.

Також не варто забувати про годинник на кухонних приладах, наприклад на мікрохвильовій печі, а також в авто. Вони не перебудуються автоматично на зимовий час і потрібно перевести їх вручну.