Якщо вимкнули опалення: 6 порад як зігрітися, коли холодно в оселі

У першу чергу до холоду потрібно підготувати кімнати

Щоб зігрітися зимою під час блекаутів є можливість самостійно зробити собі термос, щоб випити гарячого чаю. Але якщо його не має, то є інші способи, як не змерзнути у холодній квартирі чи будинку.

Про шість порад, які допоможуть у холодну пору року, ділиться "Вікна". Варто про деякі речі подбати вже зараз.

Більше рухайтеся. Зігрітися у холодній квартирі допоможуть руханка та заняття спортом — 10–15 хв активностей розігріють м’язи та сприятимуть підтримки фізичної форми.

Теплий одяг. Щоб зігрітися у холодному помешканні треба одягти декілька речей. Наприклад: білизну, термобілизну, штани, светр, халат та шкарпетки. Слід зауважити, що речі мають бути теплих і з натуральних матеріалів.

Килим. Килим краще постелити у тій кімнаті, де проводите найбільше часу.

Гарячі напої. Щоб зігрітися, можна пити чай, каву чи какао, але напої обов’язково мають бути гарячими, а пар із чайника під час кипіння підвищує температуру повітря в кімнаті.

Грілка. Треба набрати у грілку або пластикову пляшку гарячу або теплу воду. Замотати це в рушник та покласти у ліжко.

Утеплити помешкання. Треба утеплити вікна та балкон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 9 речей потрібно зробити ще до настання морозу.