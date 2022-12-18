Створено «живий» годинник, який потрібно годувати вівсянкою

Розробники явно надихалися прикладом тамагочі

Для багатьох людей смартфон, розумні годинники (такі, наприклад, як Apple Watch 8) і фітнес-браслети давно стали невід’ємною частиною життя.

Однак, коли вони виходять з ладу або просто старіють, власники їх викидають і купують нові. Це призводить до зростання рівня електронних відходів – 40 мільйонів тонн на рік.

Тому вчені університету Чикаго Жасмін Лу і Педро Лопес придумали оригінальне рішення, буквально ожививши пристрій.

Вони розробили розумний годинник, всередині якого знаходиться слизовик Physarum polycephalum. Це унікальна істота, яку можна вважати еволюційним аутсайдером, оскільки вона знаходиться між царствами рослин та тварин. При цьому слизовик може проводити електрику і запам’ятовує інформацію, хоча не має нервової системи. Але саме в годиннику застосовується його перша особливість.

У пристрої є датчик частоти серцевих скорочень, але ця функція залежить від здоров’я слизовика. Якщо його регулярно годувати сумішшю води та вівса, це стимулює зростання організму, що дозволить замкнути ланцюг, тоді датчик ЧСС зможе передавати показання. Якщо ж не годувати слизовика, він впадає у сплячку на довгий час – місяці чи навіть роки.

Після запуску годинника почалися його дослідження. П’ятеро учасників носили пристрій протягом двох тижнів. Першого тижня користувачі доглядали і годували слизовика, а другого — припинили це робити на прохання вчених.

Як виявилося, у користувачів виникла прихильність до годинника і слизовика, деякі навіть сприймали його як домашнього улюбленця. Емоційний зв’язок виявився сильнішим, ніж аналогічна прихильність до віртуального вихованця, на зразок тамагочі.

Це дослідження може стати основою для створення нових технологій на базі слизових машин, а також може стимулювати розробку рішень, які будуть взаємовигідними.

Нагадаємо, що поки що в Україні триває війна, наших співгромадян цікавлять передові розробки зовсім іншого типу.