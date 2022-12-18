Созданы «живые» часы, которые нужно кормить овсянкой

Разработчики явно вдохновлялись примером тамагочи

Для многих людей смартфон, умные часы (такие, к примеру, как Apple Watch 8) и фитнес-браслеты давно стали неотъемлемой частью жизни.

Однако, когда они выходят из строя или просто устаревают, владельцы выбрасывают их и покупают новые. Это приводит к росту уровня электронных отходов — 40 миллионов тонн в год.

Поэтому учёные Чикагского университета Жасмин Лу и Педро Лопес придумали оригинальное решение, буквально оживив устройство.

Они разработали умные часы, внутри которых находится слизевик Physarum polycephalum. Это уникальное существо, которое можно считать эволюционным аутсайдером, поскольку оно находится между царствами растений и животных. При этом слизевик может проводить электричество и запоминает информацию, хотя у него нет нервной системы. Но именно в часах применяется его первая особенность.

В устройстве есть датчик частоты сердечных сокращений, но эта функция зависит от здоровья слизевика. Если его регулярно кормить смесью воды и овса, это стимулирует рост организма, что позволит замкнуть цепь, тогда датчик ЧСС сможет передавать показания. Если же не кормить слизевика, он впадает в спячку на долгое время — месяцы или даже годы.

После сборки часов, начались исследования. Пятеро участников носили устройство на протяжении двух недель. В первую неделю пользователи ухаживали и кормили слизевика, а во вторую — прекратили это делать по просьбе учёных.

Как оказалось, у пользователей возникла привязанность к часам и слизевику, некоторые даже воспринимали его как домашнего питомца. Эмоциональная связь оказалась сильнее, чем аналогичная привязанность к виртуальному питомцу, вроде тамагочи.

Это исследование может стать основой для создания новых технологий на базе слизевиков, а также может стимулировать разработку решений, которые будут взаимовыгодными.

Напомним, что пока в Украине продолжается война, наших сограждан интересуют передовые разработки совершенно другого типа.