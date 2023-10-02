Переход на зимнее время 2023: когда и в какую сторону нужно крутить стрелки

В Украине часы переводят дважды в год

Украина традиционно каждую осень переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Переход на зимнее время проводится каждый год в последнее воскресенье октября. В 2023 году это произойдет 29 октября в 04:00 по Киеву.

Перевод часов осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Соответствующим документом была закреплена необходимость перевода часов дважды в год.

Следует отметить, что в 2021 году народные депутаты пытались отменить переход на сезонное время. Но Верховная Рада не поддержала соответствующий законопроект. Поэтому переход на зимнее и летнее время в Украине по-прежнему актуален. Если весной украинцы переводят часы в час вперед, чтобы перейти на летнее время, то осенью все происходит наоборот.

Впервые переводить часы на зимнее время было предложено в 1784 году. Такое решение было принято послом США во Франции Бенджамином Франклином в целях экономии свечей. Переход же на летнее время приписывают уроженцу Англии Уильяму Уиллетту.

Переход на зимнее и летнее время происходит дважды в год в 70 странах мира. А в Украине переводят часы с 1981 года. Следует отметить, что уже много лет в Европе предлагают отменить перевод часов.

Как переводить часы правильно

Перевести часы на зимнее время необходимо на всех гаджетах: компьютерах, телефонах, электронных часах и так далее. Как правило, смартфоны и другие гаджеты самостоятельно переводят время в час назад без вмешательства человека. Если же в доме есть механические часы (наручные или настенные), то их нужно переводить вручную.

Также не стоит забывать о часах на кухонных приборах, например на микроволновке, а также в авто. Они не перестроятся автоматически на зимнее время и перевести их нужно вручную.