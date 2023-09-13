Если отключили отопление: 6 советов как согреться, когда холодно в доме

В первую очередь к холоду нужно подготовить комнаты

Чтобы согреться зимой во время блэкаутов, есть возможность самостоятельно сделать себе термос, чтобы выпить горячего чая. Но если его нет, то есть другие способы, как не замерзнуть в холодной квартире или доме.

О шести советах, которые помогут в холодное время года, делится "Окна". Стоит о некоторых вещах позаботиться уже сейчас.

Больше двигайтесь. Согреться в холодной квартире помогут зарядка и занятия спортом — 10–15 мин активностей разогреют мышцы и будут способствовать поддержки физической формы.

Теплая одежда. Чтобы согреться в холодном доме нужно надеть несколько вещей. Например: белье, термобелье, брюки, свитер, халат и носки. Следует заметить, что вещи должны быть теплыми и из натуральных материалов.

Ковер. Ковер лучше постелить в той комнате, где проводите больше времени.

Горячие напитки. Чтобы согреться, можно пить чай, кофе или какао, но напитки должны быть горячими, а пар из чайника во время кипения повышает температуру воздуха в комнате.

Грелка. Надо набрать в грелку или пластиковую бутылку горячую или теплую воду. Замотать это в полотенце и положить в постель.

Утеплить квартиру. Следует утеплить окна и балкон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 9 вещей нужно сделать еще до наступления мороза.