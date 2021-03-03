В Украине приняли решение по отмене перевода часов: нужно ли переводить стрелки в марте

3 марта в Верховной Раде Украины сделали шаг к отмене перехода на сезонное время. Нардепы 277 голосами поддержали законопроект №4201, автором которого является вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. В случае поддержки проекта закона во втором чтении, то в Украине переводить стрелки часов не будут.

Вице-спикер Рады уверен, что сезонный перевод часов вредит организму ряда украинских граждан, поскольку приводит к перестройке биоритмов организма.

Принятый в первом чтении законопроект отменяет переход из летнего на зимнее время и наоборот, и закрепит по всей стране единственное киевское время.

Законопроект вступит в силу через три месяца после его публикации в газете "Голос Украины". Судя по всему, Украине придется еще раз перейти на летнее время в ночь с 27 на 28 марта.

Если же закон не успеют принять во втором чтении до конца текущего месяца, нас ждет еще два перевода часов - на летнее время (в конце марта) и на зимнее (в конце октября).

Стоит отметить, что традиционный переход на летнее и зимнее время начался после принятия закона, 13 мая 1996 года.

Напомним, что ранее эксперт рассказал о плюсах и минусах перевода времени в Украине.

В то же время 19 февраля в Раде был принят за основу проект закона о введении на территории Украины киевского времени, а также отмена перевода часов.