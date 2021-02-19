В Раде начали рассматривать отказ от летнего времени: что известно

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о введении на всей территории Украины единого киевского времени без сезонного перевода часов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. Я направил письма в Национальную академию наук Украины и ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов, поскольку это негативно влияет на биоритмы человека и, соответственно, на здоровье человека", - отметил депутат.

По словам политика, Проект закона "Об исчислении времени в Украине" № 4201 предлагает установить в Украине время, что соответствует второму часовому поясу UTC (UA) +2.

"Также хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время. Наша задача - установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения ", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, переход часов на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа.