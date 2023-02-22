Не тільки для оплати: як ще можна використовувати NFC у смартфоні

Модуль бездротового зв’язку — це не тільки про оплату телефоном, планшетом чи смарт-годинником

NFC-технологія в останні роки набуває все більшої актуальності, з’являючись у нашому повсякденному житті там, де ми не очікуємо. Ви можете навіть не підозрювати, що вже активно нею користуєтеся. І йдеться не лише про оплату покупок телефоном, що, до речі, є однією з найбільш поширених причин швидкої розрядки смартфона. На цьому можливості технології бездротового зв’язку не завершуються.

Навіщо у сучасних смартфонах встановлюють модуль NFC і в яких випадках він буде дуже навіть корисним, розповідає itbox. Цікаво, що телефон — це тільки один із багатьох пристроїв, на якому може бути встановлена ця технологія. Такий же модуль може бути вбудований у планшет, принтер, smart-годинник чи навіть холодильник.

Як перевірити, чи має ваш смартфон або планшет NFC модуль:

Зайдіть в розділ "Налаштування".

У розділі "Бездротові мережі" оберіть пункт "Ще".

Якщо ваш ґаджет підтримує NFC, у відкритому переліку ви побачите однойменний пункт.

Пристрій з підтримкою NFC може працювати у 3 режимах:

Режим зчитування – пристрій зчитує інформацію з NFC-тегів. Одноранговий режим – два девайси з підтримкою NFC взаємодіють між собою, передаючи фото, відео, інформацію про налаштування Wi-Fi чи якісь інші дані. Для увімкнення цього режиму достатньо притулити пристрої один до одного. Режим "Емуляція карти" – ґаджет працює як безконтактна смарт-карта.

Не тільки оплата покупок — які є інші способи застосування NFC

1 — Заміна ключів та карт доступу

Технологія NFC має величезний потенціал, а одна з головних її переваг – можливість віддалено надавати доступ при контакті смартфона і пристрою, що зчитує, а також моментально ідентифікувати особу. Використовувати цю функцію зручно, наприклад, у готелях, офісах, житлових висотках, при оренді автомобілів тощо.

2 — Передача даних

За допомогою NFC можна передавати невеликі обсяги даних. Для цього потрібні два девайси, обладнані таким модулем (смартфони або планшети). Оскільки технологія працює на дуже малих відстанях — близько 10 см, гаджети потрібно помістити максимально близько один до одного. Так можна обмінюватися даними на кшталт фото, контактів, документів або координат на карті. Швидкість обміну, на жаль, низька.

3 — Швидке сполучення

Багато бездротових пристроїв (навушники, колонки та інші) можна підключити до телефону за допомогою NFC: телефон просто підносять до гаджета і очікують на закінчення сполучення.

4 — NFC-мітки у побуті

Використання міток NFC може спростити вам виконання щоденних завдань по дому. За допомогою них ви можете призначати різноманітні дії, такі як підключення до Wi-Fi або Bluetooth, встановлення будильника чи активація розумних приладів. Щоб скористатися цією технологією потрібно:

Придбати NFC-мітки. Вони є в Інтернеті або в магазинах електроніки.

Вони є в Інтернеті або в магазинах електроніки. Встановити дії. Для цього скористайтеся спеціалізованим додатком, який допоможе призначити різноманітні дії для ваших NFC-міток.

Для цього скористайтеся спеціалізованим додатком, який допоможе призначити різноманітні дії для ваших NFC-міток. Активувати мітки. Піднесіть мобільний телефон з підтримкою NFC до мітки, аби миттєво виконати призначену дію.

5 — Сканування фігурок та карт для відеоігор

За допомогою NFC власники консолей Nintendo Switch або 3DS можуть відсканувати куплені фігурки, щоб отримати додаткових персонажів, рівні чи бонусні предмети для певної гри. Для цього достатньо піднести фізичну іграшку до консолі, в якій знаходиться вбудований чіп NFC — він миттєво її розпізнає.

Раніше ми розповідали про головні причини, через які телефон дуже швидко розряджається, будучи повністю справним. Зокрема, що треба вимкнути на смартфоні, щоб батарея не "сідала" занадто швидко.