Як зменшити час заряджання телефону: допоможуть дві дієві поради

В умовах регулярних блекаутів варто пам'ятати, коли смартфон швидше поповнює запаси власної батареї

Постійні відключення світла змусили українців швидко пристосуватися до нових умов. Ми вже вивчили безліч способів заряджати телефон у майже екстремальних умовах, однак батареї смартфонів все одно "сідають" досить швидко, зважаючи на їхню функціональність. Саме тому слід знати дві прості поради, які допоможуть пришвидшити зарядження принаймні на чверть часу.

Двома дієвими лайфхаками поділилося видання "РадіоТрек". Зазначимо, що вони якнайкраще підходять для тих моментів у графіках відключень, коли енергетики повертають в будинки українців світло.

Тож як швидко зарядити телефон?

Користуйтеся розеткою і, за можливості, "рідним" для смартфона зарядним пристроєм.

Наявність павербанків у блекаути — це добре, але у них майже завжди відсутня функція "швидкого заряджання", якою так відомі сучасні телефони. Якщо є можливість "нагодувати" гаджет саме від електромережі, обирайте саме цей варіант. Це дозволить телефону прискорити швидкість заряджання, а також вбереже батарею від псування, продовживши її якісну роботу.

Якщо ж блекаут затягується і доводиться використовувати альтернативні способи підтримання телефону у робочому стані, слідкуйте за тим, щоб під час підключення гаджета до USB-порту завжди була вибрана функція "Тільки заряджання". Передавати чи отримувати файли у такому випадку смартфону аж ніяк не треба.

Заряджайте телефон вимкненим.

Чим менше програм смартфону потрібно підтримувати у робочому, нехай навіть і фоновому, режимі, тим швидше відбувається зарядка. Тож якщо необхідно максимально скоротити кількість часу, який ваш гаджет проводить підключеним до електромережі, сміливо вимикайте його. Альтернативою також є вибір режиму польоту, що вимкне використання мобільного інтернету чи Wi-Fi, передачу даних по GPS, а також функцію Bluetooth.

Фахівці переконують, що якщо заряджати телефон повністю вимкненим, це дозволить скоротити час заряду приблизно на 25%.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому для економії батареї краще тримати телефон екраном донизу. Це пов'язано із деякими функціональними особливостями нових смартфонів.

Також ми пояснювали, навіщо під час заряджання слід знімати з гаджета його чохол.