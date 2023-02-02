Як зберегти зарядку на смартфоні: що треба вимкнути, щоб батарея не "сідала" занадто швидко

Головні причини, через які телефон дуже швидко розряджається, будучи повністю справним

Час автономної роботи смартфона — один із найважливіших аспектів його функціональності. Одні моделі можуть працювати без підзарядки довше, інші – в рази менше. Це залежить від того, чим "нафарширований" ваш телефон і як ви його використовуєте, адже певні опції гаджета дуже швидко "садять" батарею, причому навіть у фоновому режимі.

Які функції потрібно відключати, щоб смартфон не розряджався занадто швидко, розповідає itechua. У цьому списку розглянуті основні налаштування пристрою та опції, які "з’їдають" заряд гаджета, навіть якщо ви ними не користуєтесь.

Сім причин, через які телефон сідає занадто швидко:

Яскравість екрана. Зменшення яскравості екрана телефону — один із найпростіших способів продовжити час роботи акумулятора. Ви можете відрегулювати яскравість, перейшовши до налаштувань або увімкнувши функцію "автояскравість", яка автоматично регулює яскравість, залежно від умов освітлення.

Зменшення яскравості екрана телефону — один із найпростіших способів продовжити час роботи акумулятора. Ви можете відрегулювати яскравість, перейшовши до налаштувань або увімкнувши функцію "автояскравість", яка автоматично регулює яскравість, залежно від умов освітлення. Вимкніть автоматичні оновлення. Вони можуть споживати багато енергії, тому у налаштуваннях телефона ви можете вимкнути цю опцію та обрати варіант оновлення програм вручну.

Вони можуть споживати багато енергії, тому у налаштуваннях телефона ви можете вимкнути цю опцію та обрати варіант оновлення програм вручну. Вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і мобільну передачу даних, коли не користуєтеся телефоном. Усі вони також можуть споживати багато енергії, особливо якщо постійно працюють у фоновому режимі. Щоб подовжити час роботи батареї, ви можете вимкнути ці функції, коли ними не користуєтеся.

Усі вони також можуть споживати багато енергії, особливо якщо постійно працюють у фоновому режимі. Щоб подовжити час роботи батареї, ви можете вимкнути ці функції, коли ними не користуєтеся. Не ігноруйте режим польоту. Ця функція буде доречною не тільки під час авіаперельотів, а й в повсякденному житті. Якщо певний час вам не потрібно користуватися телефоном і ви не чекаєте на якийсь важливий дзвінок, але батарея швидко сідає, просто увімкніть режим польоту. Він автоматично вимкне усі бездротові функції, включаючи Wi-Fi, Bluetooth і мобільну передачу даних.

Обмежте використання деяких програм. Частина застосунків можуть споживати чимало енергії, особливо якщо працюють у фоновому режимі або використовують такі функції, як GPS, камера або пуш-сповіщення. Їх краще відкривати лише коли виникає потреба ними скористатися і щоразу після цього закривати, не залишаючи на панелі задач. А щодо push-сповіщень, то їх треба вимкнути для всіх програм, окрім тих, оновлення від яких вам потрібні у реальному часі.

Частина застосунків можуть споживати чимало енергії, особливо якщо працюють у фоновому режимі або використовують такі функції, як GPS, камера або пуш-сповіщення. Їх краще відкривати лише коли виникає потреба ними скористатися і щоразу після цього закривати, не залишаючи на панелі задач. А щодо push-сповіщень, то їх треба вимкнути для всіх програм, окрім тих, оновлення від яких вам потрібні у реальному часі. Візуальні ефекти та анімація. Деякі візуальні ефекти та анімації на телефоні можуть споживати багато енергії. На заставку замість "живих шпалер" краще встановити статичну картинку, так вам вдасться зекономити заряд батареї.

Деякі візуальні ефекти та анімації на телефоні можуть споживати багато енергії. На заставку замість "живих шпалер" краще встановити статичну картинку, так вам вдасться зекономити заряд батареї. Перегрівання телефона. Коли смартфон перегрівається, якість його роботи відразу падає. Це стосується в тому числі і його витривалості без підзарядки. Перегрів можуть провокувати безліч факторів таких як, наприклад, забита під зав’язку пам’ять чи банально — занадто спекотна погода. Ми вже розповідали, як розвантажити пам’ять смартфона, а щодо його перегріву через спеку на вулиці, то просто не залишайте гаджет під прямими сонячними променями і старайтеся тримати його десь у тіні.

Раніше "Телеграф" розповідав про 4 причини, через які телефон може надто повільно заряджатися. Усунути таку проблему досить просто, головне — дізнатися, у чому причина.