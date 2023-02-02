Як зберегти зарядку на смартфоні: що треба вимкнути, щоб батарея не "сідала" занадто швидко
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Головні причини, через які телефон дуже швидко розряджається, будучи повністю справним
Час автономної роботи смартфона — один із найважливіших аспектів його функціональності. Одні моделі можуть працювати без підзарядки довше, інші – в рази менше. Це залежить від того, чим "нафарширований" ваш телефон і як ви його використовуєте, адже певні опції гаджета дуже швидко "садять" батарею, причому навіть у фоновому режимі.
Які функції потрібно відключати, щоб смартфон не розряджався занадто швидко, розповідає itechua. У цьому списку розглянуті основні налаштування пристрою та опції, які "з’їдають" заряд гаджета, навіть якщо ви ними не користуєтесь.
Сім причин, через які телефон сідає занадто швидко:
- Яскравість екрана. Зменшення яскравості екрана телефону — один із найпростіших способів продовжити час роботи акумулятора. Ви можете відрегулювати яскравість, перейшовши до налаштувань або увімкнувши функцію "автояскравість", яка автоматично регулює яскравість, залежно від умов освітлення.
- Вимкніть автоматичні оновлення. Вони можуть споживати багато енергії, тому у налаштуваннях телефона ви можете вимкнути цю опцію та обрати варіант оновлення програм вручну.
- Вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і мобільну передачу даних, коли не користуєтеся телефоном. Усі вони також можуть споживати багато енергії, особливо якщо постійно працюють у фоновому режимі. Щоб подовжити час роботи батареї, ви можете вимкнути ці функції, коли ними не користуєтеся.
- Не ігноруйте режим польоту. Ця функція буде доречною не тільки під час авіаперельотів, а й в повсякденному житті. Якщо певний час вам не потрібно користуватися телефоном і ви не чекаєте на якийсь важливий дзвінок, але батарея швидко сідає, просто увімкніть режим польоту. Він автоматично вимкне усі бездротові функції, включаючи Wi-Fi, Bluetooth і мобільну передачу даних.
- Обмежте використання деяких програм. Частина застосунків можуть споживати чимало енергії, особливо якщо працюють у фоновому режимі або використовують такі функції, як GPS, камера або пуш-сповіщення. Їх краще відкривати лише коли виникає потреба ними скористатися і щоразу після цього закривати, не залишаючи на панелі задач. А щодо push-сповіщень, то їх треба вимкнути для всіх програм, окрім тих, оновлення від яких вам потрібні у реальному часі.
- Візуальні ефекти та анімація. Деякі візуальні ефекти та анімації на телефоні можуть споживати багато енергії. На заставку замість "живих шпалер" краще встановити статичну картинку, так вам вдасться зекономити заряд батареї.
- Перегрівання телефона. Коли смартфон перегрівається, якість його роботи відразу падає. Це стосується в тому числі і його витривалості без підзарядки. Перегрів можуть провокувати безліч факторів таких як, наприклад, забита під зав’язку пам’ять чи банально — занадто спекотна погода. Ми вже розповідали, як розвантажити пам’ять смартфона, а щодо його перегріву через спеку на вулиці, то просто не залишайте гаджет під прямими сонячними променями і старайтеся тримати його десь у тіні.
Раніше "Телеграф" розповідав про 4 причини, через які телефон може надто повільно заряджатися. Усунути таку проблему досить просто, головне — дізнатися, у чому причина.