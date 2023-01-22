Телефон на дві SIM-карти: що потрібно знати при покупці

Смартфони з двома слотами під SIM-ки можуть підтримувати одну з двох технологій

Сучасний мобільний телефон із двома слотами під SIM-карти — це незамінне придбання, адже використовуючи "сімки" від двох різних мобільних операторів можна легко розділити вигідні тарифи або, наприклад, роботу та своє особисте життя. Також наявність двох SIM-карт гарантує роботу мережі, якщо одна із "сімок" прийде в непридатність.

Купуючи смартфон на дві SIM-карти, слід спочатку ознайомитись з його деякими особливостями, пише itechua. Такі пристрої можуть підтримувати одну з двох технологій, які впливатимуть на якість зв’язку та її можливості – DSDS (Dual SIM Dual Standby) та DSDA (Dual SIM Dual Active).

DSDS або DSDA: у чому відмінності

DSDS. Це коли в смартфоні знаходиться один радіомодуль, який може використовуватися лише однією "сімкою". Якщо одна SIM-карта активна, інша під час її роботи деактивується. DSDA. В цьому випадку в гаджеті знаходяться відразу два радіомодулі. Це означає, що обидві SIM-карти можуть працювати одночасно: приймати дзвінки, надсилати повідомлення тощо.

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