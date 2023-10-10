Після заморозків до України йде потепління: у трьох областях буде майже "літо"

На Україну чекають перші нічні "мінуси"

В Україну після тривалого періоду теплої та сухої погоди прийшли осінні холоди. Нічні заморозки охоплять усю країну, але вони не протримаються довго.

Прогноз погоди на найближчі дні дав Український гідрометцентр. Хоча попереду — нічні заморозки, незабаром до країни прийде потепління та найбільше пощастить мешканцям трьох областей.

У вівторок, 10 жовтня, на переважній частині країни буде сухо, невеликі дощі можливі лише у північних, Харківській та Луганській областях, а також у Криму. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 +15 градусів тепла, вночі прогнозується від -1 до +12 градусів.

Карта погоди на 10 жовтня

Середа, 11 жовтня, стане найхолоднішим днем найближчого часу — вночі температура повітря місцями опуститься до -3, вдень прогнозується всього 7-17 градусів з позначкою "плюс". Без опадів, мінлива хмарність.

Карта погоди на 11 жовтня

У четвер, 12 жовтня, нічні заморозки припиняться і навіть уночі температура повітря по всій країні не опускатиметься нижче +1 градуса. Вдень відчутно потеплішає – стовпчики термометрів покажуть +13 +22 градуси. У кількох областях можливі дощі.

Карта погоди на 12 жовтня

У п’ятницю, 13 жовтня, вночі синоптики прогнозують від 6 до 11 градусів тепла, вдень буде +13 +21 градус. Дощі очікуються на заході, півдні та сході.

Карта погоди на 14 жовтня

Субота, 14 жовтня, по всій Україні пройде без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4+11 градусів, вдень синоптики прогнозують від 14 до 23 градусів зі знаком "плюс". Найтепліше буде в Івано-Франківській, Чернівецькій та Миколаївській областях.

Карта погоди на 14 жовтня

Нагадаємо, завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чому останнім часом погода в Україні дуже неоднорідна, — поки що в одній області спека і сухість, в іншій холодно і штормить. Є одне просте пояснення.