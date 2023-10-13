Найтепліші дні: синоптик розповів, коли на Україну чекає потепління до +25 градусів

Ймовірно, це останні теплі дні в цьому році, встигніть ними насолодитися

Жовтень 2023 року вирішив дивувати українців — спочатку почався із сильного похолодання, а тепер несе серйозне потепління.

Місцями стовпчики термометрів піднімуться до позначки в рекордних 25 градусів Цельсія. Про це у прогнозі для "Телеграфу" розповів синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, це потепління випаде на вихідні, 14-15 жовтня, — у ці дні в Україні очікуються досить комфортні після перших заморозків 8-13 градусів тепла, тоді як вдень повітря прогріється до 18-23 градусів. У південних областях може потепліти навіть до рекордних 24-25 градусів Цельсія.

"Вітер переважатиме південно-західної чверті, 5-10 м/с", — резюмує Кібальчич.

Зауважимо, що українцям краще встигнути насолодитися гарною погодою цих вихідних, оскільки погодні сюрпризи на цьому потеплінні не закінчаться, — слідом за ним на Україну вже насувається серйозне похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати на українців у жовтні ще й магнітних бур.