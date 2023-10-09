Температура опуститься до нуля і нижче: у трьох областях України похолодає найсильніше
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Місцями вже може бути повноцінний морозець
У жовтні 2023 року в Україні осінь дуже різко далася взнаки після теплого вересня, і по всій країні вже почалося серйозне похолодання.
Відразу у трьох областях України температура повітря може опуститися до нуля градусів Цельсія, і навіть нижче. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.
Синоптики попереджають про можливі заморозки на поверхні землі вночі по всій території України як 9, так і 10 жовтня. Але одразу у трьох областях буде рекордно низька температура.
Йдеться про Черкаську, Луганську та Донецьку області.
В Умані Черкаської області, як прогнозують експерти, в ніч проти 10 жовтня температура на поверхні землі може впасти до рекордно низьких -1 градуса Цельсія. На Луганщині очікується похолодання до 0 градусів, на Донеччині очікується до 1 градуса тепла. У решті регіонів прогнозують у середньому 3-5 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати магнітних бур найближчим часом.