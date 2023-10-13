Українців лякають "триденною магнітною бурею": чого чекати насправді

Насправді метеочутливим людям поки що можна розслабитися

Багато українських каналів повідомили, що з 13 по 15 жовтня Землю, а разом з нею само собою і українців, накриє магнітна буря. Однак насправді ситуація очікується дещо інша.

Про буру силою 5 балів повідомляли канали з сотнями тисяч, а то й з мільйоном підписників. Як джерело деякі з них вказали Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

Ось скріншоти кількох згаданих повідомлень про "триденну магнітну бурю" з 13 по 15 жовтня:

Однак, якщо зайти на сайт Центру прогнозування космічної погоди NOAA та поглянути на справжній прогноз геомагнітної активності на найближчий час, то чітко видно, що 13-14 жовтня очікуються коливання силою до 4 балів (що взагалі ще не вважається магнітною бурею), а 15 числа вони послабляться до 3 балів.

Календар магнітних бур на найближчий час

Припустимо, що така помилка могла статися у зв’язку з тим, що прогнози космічної погоди можуть змінюватися з часом, і що більш довгостроковий прогноз, то ймовірніше, що він може змінитися. Можливо, магнітну бурю на ці числа прогнозували раніше, проте за фактом її у ці дні не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав останні дані, чи очікується у жовтні магнітна буря.