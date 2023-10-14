Скоро в Украине снова возможны заморозки: где и когда

Солнечная и теплая погода очень скоро закончится

Середина октября в 2023 году принесла украинцам приятное потепление, местами даже до 24-25 градусов Цельсия, — однако, как и все приятное, оно довольно быстро закончится.

А вслед за потеплением Украину накроет новое похолодание, которое может принести и заморозки. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Как известно, волна потепления продержится на территории Украины только в течение выходных 14-15 октября, после чего на страну надвинутся дожди, которые принесут и падение температуры. Так, с понедельника, 16 октября, начнется похолодание.

Во вторник, 17 октября, похолодание усилится. В южных областях будет теплее всего, температура днем может достигать 14 градусов, однако в среднем по стране в дневное время ожидается около 8-11 градусов. А в ночное время в ряде регионов температура воздуха опустится значительно ниже. В Сумской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой областях обещают самую низкую температуру воздуха ночью, — там она может упасть до 1 градуса Цельсия, в связи с чем на поверхности грунта могут образоваться и заморозки.

Прогноз погоды в Украине на 17.10.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать в октябре еще и магнитных бурь.