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Слідом за потеплінням в Україну прийде похолодання та мокрий сніг: синоптик розповів, коли це буде

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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pixabay.com

Погода найближчим часом стрімко псуватиметься

Середина жовтня 2023 року радує українців потеплінням до 25 градусів Цельсія, проте воно не триватиме довго, і після нього країну накриє нове похолодання.

Воно розпочнеться вже з 16 жовтня. Про це у прогнозі для "Телеграфу" розповів синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, у понеділок-вівторок, 16-17 жовтня, температура повітря різко впаде одразу на 6-8 градусів. Це розпочнеться у північних та західних областях, але пізніше хвиля похолодання накриє всю Україну.

Разом із холодом почнуться опади: на більшій частині територій України це будуть дощі, тоді як у Карпатах варто очікувати снігової крупи, суміші дощу та мокрого снігу.

У середині тижня, 18-21 числа, з боку Балкан надійдуть вологі повітряні маси та розвиватимуться південні синоптичні процеси, через що дощі з мокрим снігом можуть випасти у західних та північно-західних областях, а в інших регіонах будуть дощі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких областях скоро можуть бути зафіксовані нові заморозки, — там похолодає найбільше, судячи з прогнозів синоптиків.

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#Погода #Прогноз погоди #Ігор Кібальчич