Незабаром в Україні знову можливі заморозки: де і коли

Сонячна та тепла погода дуже скоро закінчиться

Середина жовтня у 2023 році принесла українцям приємне потепління, місцями навіть до 24-25 градусів Цельсія, однак, як і все приємне, воно досить швидко закінчиться.

А за потеплінням Україну накриє нове похолодання, яке може принести й заморозки. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Як відомо, хвиля потепління протримається на території України лише у вихідні 14-15 жовтня, після чого на країну насунуться дощі, які принесуть і падіння температури. Так, із понеділка, 16 жовтня, розпочнеться похолодання.

У вівторок, 17 жовтня, похолодання посилиться. У південних областях буде найтепліше, температура вдень може досягати 14 градусів, однак у середньому по країні вдень очікується близько 8-11 градусів. А в нічний час у низці регіонів температура повітря опуститься значно нижче. У Сумській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій областях обіцяють найнижчу температуру повітря вночі, там вона може впасти до 1 градуса Цельсія, у зв’язку з чим на поверхні ґрунту можуть утворитися і заморозки.

Прогноз погоди в Україні на 17.10.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати у жовтні ще й магнітних бур.