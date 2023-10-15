Температурные качели и осенний дождь: погода удивит киевлян в ближайшие несколько дней

Синоптики озвучили прогноз на 16,17 и 18 октября

Новая рабочая неделя принесет в Киев переменчивую погоду. Жителям столицы стоит готовиться к дождям и не слишком высоким градусам в дневное время. Однако ночью пока не ожидается заморозков.

Такой прогноз на 16,17 и 18 октября сделали синоптики на сайте Meteofor. По их словам, столбики термометров будут максимально подниматься до +11 градусов в ближайшие три дня.

В понедельник, 16 октября, на протяжении всей ночи и всего утра будет идти дождь. Днем погода улучшиться и синоптики обещают, что будет солнечно, а к вечеру — облачно. При этом температура воздуха ночью и утром составит +8 градусов, днем — до +10 градусов, а к вечеру похолодает до +7.

Во вторник, 17 октября, погода обещает быть солнечной в течение всего дня. Однако ночью и вечером будет холоднее, нежели в предыдущий день. Отмечается, что ночью будет до +5, утром — до +4 градусов, днем потеплеет до +10 градусов, а к вечеру температура упадет до +6.

В среду, 18 октября, погода снова удивит. Ночью и утром будет всего лишь 3 градуса выше 0. Затем днем потеплеет до +11, а вечером будет теплее, нежели в предыдущие дни — до +9 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после потепления в Украину нагрянет мокрый снег и произойдет ухудшение погоды.